Haberler » Güncel » 10 metrekarelik atölyede cam kaşık üretiyorlar - Haber

10 metrekarelik atölyede cam kaşık üretiyorlar

YALOVA'da Nurettin Levent (55) ve eşi Gülhan Levent (48), 10 metrekarelik atölyede ürettikleri cam kaşıkları hem yurt içine, hem de yurt dışına satıyor.

14.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:3210 metrekarelik atölyede cam kaşık üretiyorlar

YALOVA'da Nurettin Levent (55) ve eşi Gülhan Levent (48), 10 metrekarelik atölyede ürettikleri cam kaşıkları hem yurt içine, hem de yurt dışına satıyor.

'da Nurettin ve Gülhan Levent çifti, 10 metrekarelik atölyelerinde farklı renklerde cam kaşıklar yapıyor. Levent çiftinin yaptığı ürünler, hem yurt içinde, hem de yurt dışında ilgi görüyor. kristal ustası Nurettin Levent, geçimlerini bu işten sağladıklarını söyledi. Levent, cam çubukları daha öne yurt içinden temin ettiklerini, son dönemde ise daha ucuz olduğu için yurt dışından ithal ettiklerini belirtti. Onlarca çeşit ve renkte cam kaşıklar ürettiklerini dile getiren Nurettin Levent, sipariş üzerine özel çalışmalar da yaptıklarını aktardı.Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki cam çubukları kesip 700- 800 derece sıcaklıkta yumuşatarak farklı aparatlarda cama şekiller verdiklerini dile getiren Nurettin Levent, "Oldukça zor bir iş yapıyoruz ama işimizi seviyoruz. Farklı renk ve modellerde cam kaşıklarımız var. Renkli cam kaşıkların yapımı, saplı yaldızlı ve platinli olanlara göre daha zor. Renkli camlar 13 farklı işlemden geçiyor. Kentimize gelen yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyor" dedi.



Yalova, Cam, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58 Bab'da 60 hafıza icazet töreni
14:58 Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
14:53 Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinden örnek davranış
14:53 UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat
14:58 Konya'da kaza yapan tırın sürücü kabini köprüden düştü
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:13 Apple'dan yeni 16 inç MacBook Pro
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 14:59:25