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10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Mustafa Gül (53), 10 metrekarelik dükkanında 30 yıldır biriktirdiği eşyaları satıyor.

27.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:4810 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor

MANİSA'nın ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Mustafa Gül (53), 10 metrekarelik dükkanında 30 yıldır biriktirdiği eşyaları satıyor. Eşyaların tamiratını da yapan Gül, emeklilik hayali dükkanını işletmekten mutlu olduğunu söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir rafineri işletmesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Gül, 4 yıl önce emekli oldu ve hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 30 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerdeki bitpazarlarından 1950 ve 1970'li yıllarda kullanılan objeleri toplayan Gül, onları evinin bir odasında sakladı. Emekli olduktan sonra açtığı 10 metrekarelik dükkanda da sergilemeye başladı. Gül'ün dükkanında yer alan gramafon, daktilo, radyolar, plaklar, kasetler, mobilya, klasik arabalı oyuncaklar bir önceki yüzyılın izlerini taşıyor. Bu objeler haftanın her günü açık olan dükkanda 5 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

'BİR TUTKU VAR'

Eski eşyaların insanları geçmişe götürdüğünü, bunun da kendisini mutlu ettiğini belirten Gül, "Senelerdir evimde biriktirdiğim objeleri, yurt dışından gelen hediyelik eşyaları, yurt dışına gidip aldığım eşyaları açtığım dükkanda satıyorum. Genç yaştan itibaren bu ürünleri topluyorum. Bende bu eşyalara yönelik tutku var. Emekli olunca bunları sergileme gibi bir hayalim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Burada tahminen 500'ün üzerinde malzeme var. Fiyat olarak en düşüğü kaset 5 lira, en yükseği ise mobilya 1500 lira. Buraya gelen gençler, hiç görmedikleri eşyalara ilgiyle bakıyorlar. Beğendiklerini alıyorlar" dedi.



Mustafa Gül, Şehzadeler, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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