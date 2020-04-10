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10 metrelik çukurdan kurtarılan yavru köpek annesiyle böyle kavuştu

10 metrelik çukurdan kurtarılan yavru köpek annesiyle böyle kavuştu Kuyudaki yavru köpeğin yardımına itfaiye koştu 10 metre derinlikteki içinde su olan kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı Denizli'de 10 metre derinliğindeki içi su dolu inşaat temeli için kazılan çukurdan itfaiye...

10.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:41
10 metrelik çukurdan kurtarılan yavru köpek annesiyle böyle kavuştu
Kuyudaki yavru köpeğin yardımına itfaiye koştu
10 metre derinlikteki içinde su olan kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
DENİZLİ - Denizli'de 10 metre derinliğindeki içi su dolu inşaat temeli için kazılan çukurdan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek kendisini bekleyen annesi dakikalarda sarıldı. Yavrusunun kurtarılmasını bekleyen anne köpek ise kurtarma çalışması boyunca bir an bile olsun çukurun başından ayrılmadı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak da meydana geldi. Mahallede inşaat için kazılan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su dolu çukurdan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çukur çevresinde inceleme yaptıktan sonra itfaiye erlerinden birisi merdiven yardımıyla 10 metre derinliğindeki çukura indi. Ardından itfaiye eri kuyuya düşen ve bir süre su birikintisinde kaldıktan sonra boş bir alan bularak çıkan yavru köpeği eline alarak yukarı çıkardı. Köpeğin kuyuya nasıl düştüğü belirsizliğini korurken, itfaiye erlerinin müdahalesi ile hayvan hayatta kalabildi.
Köpeğin annesi ise kurtarma çalışmaları boyunca bir an bile olsun çukurun başından ayrılmadı. Yavru köpek kurtarılıp yukarı çıkarıldığında ise dakikalarca annesi sarıldı. İtfaiye erleri ise kurtarma çalışmasının ardından anne ve yavru köpeğin sarıldıklarını görünce mutluluklarını bir birlerini tebrik ederek gösterdi. 10 metrelik çukurdan kurtarılan yavru köpek annesiyle böyle kavuştu

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, 3. Sayfa
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