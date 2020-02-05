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10 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi

Denizli'de sabah saatlerinde şiddetli esen rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

05.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:5010 metrelik kavak ağacı minibüsün üzerine devrildi
'de sabah saatlerinde şiddetli esen rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki kavak ağacı rüzgardan dolayı yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi. Minibüsün boş olması da olası bir faciayı önledi.

Olay, ilçesi beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. saatlerinden itibaren şiddetini geçtikçe arttıran rüzgar sonucu yaklaşık 10 metrelik kavak ağacı B.C. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen minibüsün üzerine devrildi. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sabah saatleri olması dolayısıyla minibüsün boş olması olası facianın önüne geçti. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaç ise belediye ekipleri tarafından kesilerek kamyonete yüklenip olay yerinden kaldırıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Kayhan, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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