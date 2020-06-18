10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

18.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:47
Şanlıurfa'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde bulunan eski su kuyusuna köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekler, ekiplerce düştükleri kuyudan kurtarıldı. 10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Bursa’da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
İstanbul, Ankara ve Bursa’da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Haberler››Güncel››10 metrelik kuyuya düşen iki köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:43: Son Dakika | Senegal'de sınav sınıflarında eğitim gelecek hafta başlıyor - Haber 02:31: Son dakika haberi! Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti - Haber 02:31: Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber 02:23: İngiliz The Telegraph, Katar Hayır Kurumu ile ilgili makalelerden dolayı özür diledi - Haber 02:15: Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini geçti - Haber 00:15: MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı - Haber 23:27: BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler