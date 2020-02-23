Haberler » 3. Sayfa » 10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

10 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 metrelik rögar kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

23.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:3610 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
MUĞLA (İHA) – 'nın ilçesinde, 10 metrelik rögar kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye merkez Yeni Mahalle 1209 Sokak numara 20/B adresinde meydana gelen olayda, ev sahihi Gülçin Ayvaz'a ait yavru köpek evin bahçesindeki 10 metre derinliğindeki rögar kuyusuna düştü. İhbar üzerine adrese gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya düşen yavru köpeği kurtararak sahibi Gülçin Ayvaz'a teslim etti. - MUĞLA

Yeni Mahalle, Fethiye, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 14:31:56