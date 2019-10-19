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10 metrelik yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde kaynak yaparken 10 metrelik yükseklikten beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

19.10.2019 21:4810 metrelik yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde kaynak yaparken 10 metrelik yükseklikten beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gürpınar Mahallesi 7004 sokakta bulunan bir deponun çatı katında kaynak yapan Ebubekir Çetin (56), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Gürpınar, Bornova, İzmir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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