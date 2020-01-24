10 milyon dolarlık haksız kazanca neden olan ABD'li Goldman Sachs'ın eski yöneticisi suçlamaları kabul etti!

ABD Federal Mahkemesi Goldman Sachs'ın eski yöneticisi Bryan Cohen'e yönelik insider trading suçlamalarını görüştü. Salı günü gerçekleşen duruşmada Cohen, şirket içi gizli bilgileri İsviçre'deki hesaplarına para yatırması karşılında verdiğini kabul etti.

33 yaşındaki Bryan Cohen için borsa sahtekârlığı suçundan beş yıla kadar hapis isteniyor. Manhattan Savcılığı'nın Ekim ayında başlattığı soruşturma sonucunda Cohen dahil olmak üzere altı kişi yargılanıyor.

Avukatına göre Fransız vatandaşı olan Cohen, sınır dışı edilmekten korktuğu için mahkemenin suçlamalarını kabul etti. Karar gereği Cohen kefaletle tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.

10 MİLYON DOLARLIK KAR

Borsa Gündem'in aktardığına göre, federal savcılar, Cohen'in dahil olduğu iddia edilen insider trading halkasının görünenden büyük olduğunu ve 10 milyon dolarlık (yaklaşık 60 milyon TL) yasa dışı kar elde ettiklerini söyledi.

Uzmanlara göre mahkemenin Cohen'in inside trade iddialarını ortaya çıkartmasında, 2018 yılında Sırbistan'da yakalanıp ABD'ye iade edilen Marc Demane Debih'in itirafları etkili oldu.

LONDRA'DAN NEW YORK'A GEÇTİ

Bryan Cohen, Golman Sachs bankasının başkan yardımcısı olarak New York'ta görev almadan önce Londra'da ofisinde çalıştı. Savcılar, 2015-2017 yılları arasında Cohen'in Goldman Sachs'ın müşterileri hakkında içeriden bilgiler verdiğini ve bu bilgiler üzerinden Marc Demane'in kârlı işlemler yaptığını iddia etti.

INSIDER TRADING NEDİR?

Türkçesi; içeriden öğrenenlerin ticareti demektir. Halka açılmış bir anonim şirketin, borsa fiyatını etkileyebilecek önemde olumlu veya olumsuz bir bilginin kamuya açıklanmadan önce öğrenilip, ilgili bilginin haksız yere haksız rekabet oluşturularak şekilde ve kendi lehine kullanarak haksız kazanç sağlanması durumunu ifade eder.