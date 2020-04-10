10 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

03:45 Süper Lig Kısa Özet

04:00 beIN Manşet

04:00 Maç Saati

04:00 Taraftar

05:00 İyi Akşamlar İstanbul

05:45 TFF 1. Lig Top 10

06:00 Futbolun Şehirleri

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:30 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 Taraftar

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Wellness

19:00 Taraftar

19:00 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

19:45 Süper Lig'in Gol Kralları

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri