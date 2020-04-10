10 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
10 Nisan 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
10.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:20 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
02:05 Yeni Gelin
04:15 Kuaförüm Sensin
04:20 Aşk Laftan Anlamaz
05:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
20:00 Güldür Güldür Show
21:45 Güldür Güldür Show
23:15 Gizli Gerçekler
23:45 Atla Gel Şaban
Kaynak: InterSinema.com
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