10 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Lig Hatırası

00:40 Bundesliga

01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY

01:00 İtalya - İspanya

01:15 Macaristan - Portekiz

02:40 Futbol Akşamı

02:55 Bir Zamanlar

03:40 Bundesliga

04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL

04:00 İngiltere - İzlanda

04:10 Kamu Spotu: Evde Spor

04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti

05:40 İngiltere Premier Lig Goller

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:25 Premier Lig

07:25 LİVERPOOL GOLLER

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: Evde Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: İşte Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: Evde Spor

10:30 Bir Oyundan Fazlası

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti

11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL

11:00 İngiltere - İzlanda

12:40 Siyah Beyaz Anılar

12:40 Muhammed Salah Goller

12:50 Premier Lig

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Manşet

13:30 Tottenham Goller

13:55 Kamu Spotu: İşte Spor

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -

16:00 Galler - Belçika

16:00 İtalya - İspanya

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: İşte Spor

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

19:00 Unutulmaz Maçlar (2001)

19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2002)

20:45 LAZİO GOLLER

20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

21:00 Futbol Akşamı

21:00 Lig Hatırası

21:30 Chelsea Goller

22:00 Spor Akşamı

22:00 Spor Artı

23:00 İngiltere - İzlanda

23:00 Almanya - İtalya

23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA -