10 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
10 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Lig Hatırası
00:40 Bundesliga
01:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İTALYA - İSPANY
01:00 İtalya - İspanya
01:15 Macaristan - Portekiz
02:40 Futbol Akşamı
02:55 Bir Zamanlar
03:40 Bundesliga
04:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL
04:00 İngiltere - İzlanda
04:10 Kamu Spotu: Evde Spor
04:15 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:25 Premier Lig
07:25 LİVERPOOL GOLLER
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Fransa - İrlanda Cumhuriyeti
11:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI SON 16 KARŞ.' İNGİLTERE - İZL
11:00 İngiltere - İzlanda
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:40 Muhammed Salah Goller
12:50 Premier Lig
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Manşet
13:30 Tottenham Goller
13:55 Kamu Spotu: İşte Spor
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -
16:00 Galler - Belçika
16:00 İtalya - İspanya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Unutulmaz Maçlar (2001)
19:00 UNUTULMAZ MAÇLAR (2002)
20:45 LAZİO GOLLER
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
21:00 Futbol Akşamı
21:00 Lig Hatırası
21:30 Chelsea Goller
22:00 Spor Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 İngiltere - İzlanda
23:00 Almanya - İtalya
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA -
Kaynak: InterSinema.com