10 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:40 Ev Yapımı

02:15 Ev Yapımı

02:40 Sağlıklı Mutfak

03:25 Zinde Kal

03:45 Sağlıklı Mutfak

04:15 İyilik Kulübü

04:25 İnatçı

04:45 Şendul Şaban

05:45 İncir Ağacı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

11:30 Aileler Yarışıyor

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:15 İnatçı

17:15 Davacı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

20:00 Payitaht Abdülhamid

22:30 Uzaktan Erişim

23:30 Benim Adım Melek