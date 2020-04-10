10 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
10 Nisan 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
10.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 06:45
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
03:00 Survivor Panorama 2020
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama 2020
15:30 Doya Doya Moda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com