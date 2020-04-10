10 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 10.04.2020 13:00 - 10.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2309., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2430734) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430734)

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 10.04.2020 15:00 - 10.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 580/1., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 617., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2430735) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430735)

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 10.04.2020 13:00 - 10.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, NERGİS, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2432015) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432015)

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 10.04.2020 10:00 - 10.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37., ATATÜRK sk/ HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2430275) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2430275)