Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye’de yeni salgın riski oluşturdu

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye 'ye sıçradığı 11 Mart tarihinden bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadele için Koronavirüs Bilim Kurulu'nu kurdu, ilgili bakanlıklar koordineli şekilde çalışmaya başladı.

Ancak 10 Mart Cuma günü yaşananlar, uzman isimleri bir hayli düşündürüyor. İçişleri Bakanlığı, 31 şehirdeki 48 saatlik sokağa çıkma yasağını gece geç saatlerde duyurunca yurdun bazı kesimlerinde panik havası hakim oldu. Binlerce kişinin aynı anda sokaklara dökülmesi, fırınlara ve marketlere hücum etmesi ise salgınla mücadelede endişelendiren görüntüler oluşturdu.

"DENGELER ALTÜST OLDU"

Milliyet'ten Mert İnan'a konuşan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, 10 Nisan gecesi virüsle mücadelede dengelerin altüst olduğunu söyledi.

Erk, Türkiye'nin Kovid-19 karnesinin kötü olduğunu dile getirerek, "4 Nisan günü vaka sayımız 23 bin 934'ken, 12 Nisan'daki sayımız 56 bin 956'ya çıktı. Bir haftalık sürede iki kat artış endişe verici. Bizim ülke olarak sadece ölüm sayımız plato çiziyor. Ölüm oranı bakımından ABD, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere'den daha iyi durumdayız. Ne yazık ki seyahat kısıtlamasının bir faydası olmadı. Bir diğer ihtimal de kısıtlama sayesinde rakamlar çok daha artmadı. 10 Nisan'da ortaya çıkan görüntüler tüm dengeleri alt üst etti. Bir hafta sonraki tabloyu görmemiz lazım" dedi.

"YENİ YAYILIM RİSKİ VAR"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan da 10 Mart gecesi sonrası yeni yayılım riski oluştuğunu belirtti. 10 Mart gecesi sokağa çıkan herkesin kendisini 14 günlük karantinaya alması gerektiğini belirten İnan, "Araştırmalar vakaların yüzde 60'ından fazlasının İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldığını gösteriyor. Şayet 30 büyükkent ve Zonguldak dışındaki illerde vaka artışı yoksa veya düşük rakamlarda seyrediyorsa sorun yok. Kapsam dışı kentlerde artış devam ediyorsa önlemlerin artırılması gerekebilir. Ne yazık ki 10 Nisan hadisesini yaşadıktan sonra tüm tahmin ve öngörülerimizi yeniden güncellemek durumundayız. Hafta sonu rakamları göreceğiz. Yeni bir dalga yayılım riski var. 10 Nisan'da çıkan herkesin zorunlu olmadıkça 14 gün evlerinden çıkmamaları gerekir" dedi.