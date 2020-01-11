10 Ocak 2020 Haberleri

Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! İngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştı Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü İran'dan ABD'nin 'ön koşulsuz müzakere' teklifine yanıt geldi Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sütyensiz görüntülendi Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! Evcil hayvanlar artık otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı: 5 bin feetde 1 saatten fazla kaldı Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı Ebru Polat kendi fotoğrafını dudağından öptü! Sosyal medya yıkıldı Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı Henry Onyekuru sıtma oldu İngiltere Prensi Harry ile eşi Meghan Markle'ın heykelleri kaldırıldı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir Trabzonspor, Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Beşiktaş ile Altınordu yenişemedi: 2-2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarmak için söylediği sözler olay oldu Cem Adrian, Vartolu ile Saadet'in buluşmasına tanıklık edecek Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı