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10 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

10 Ocak 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

10.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 06:4510 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

01:15 Kocan Kadar Konuş

01:45 Hekimoğlu

03:00 Gelinim Mutfakta

03:45 Akasya Durağı

05:30 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Recep İvedik 2

20:00 Arka Sokaklar

22:15 Recep İvedik 2

23:15 Taksi 5


Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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