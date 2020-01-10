10 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 2019 Derleme
00:15 Torino – Genoa
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
02:00 Transfer Gündemi
03:30 Transfer Gündemi
03:40 2019 Derleme
05:30 Spor Artı
06:15 Spor Artı
06:30 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:10 2019 Derleme
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:50 2019 Derleme
11:00 Spor Manşet
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Set Sayısı
12:25 2019 Derleme
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol Transfer
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Spor Merkezi
17:00 Kamp Günlüğü
19:00 Spor Merkezi
19:00 Transfer Gündemi
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Transfer Gündemi
22:00 Stadyum
23:10 Torino – Genoa