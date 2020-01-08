Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:3810 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yardım, mesajında, demokrasinin temellerinin sağlamlaştırılması ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde basın mensuplarının ciddi sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.
İletişim teknolojilerinin gün geçtikçe geliştiği, değiştiği ve çeşitlendiğini belirten Yardım, şunları kaydetti:
"Hızlı alma özgürlüğünün gelişmesinin yanında ne yazık ki çeşitli bilgi kirliliklerinin yaşandığı da görülmektedir. Bunun önüne geçmek adına değerli basın mensuplarına yüklenen sorumluluklar bir kat daha artmaktadır. Öte yandan milletlerin algılar üzerinden dürtüldüğü, kimi zaman kaosa sürükletildiği adeta algı savaşlarının yaşandığı günümüzde, basın veya medya çalışanlarımızın, mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini ve ülkenin durumunu göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri, birtakım karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları büyük önem arz etmektedir."

Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20  Nijerya'da yolcu otobüsü ile iki otomobil çarpıştı: 20 ölü - Haber
15:19  Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı - Haber
15:18  Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti - Haber
15:18  Hatay'da turizm rehberleri toplantısı yapıldı - Haber
15:14  Başına reklam panosu düşerek hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
11:22  İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04  Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51  'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
8.01.2020 15:21:25