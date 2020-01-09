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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:5410 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç mesajında, gazeteciliğin gönül işi olduğunu, gazetecilerin demokratik hukuk devleti için önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Her zaman gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bizler bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin çok daha huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Basın mensuplarımız da aynı düşüncelerle görev yapıyor. Toplumun alma hakkının temini, sorunların tespiti ve giderilmesi, huzur ortamının daim olması için gayret gösteriyorlar. Çok zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızın tespit ve önerilerini her zaman değerli buluyor ve önemsiyoruz. Çünkü onların da bizlerin de aynı amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz."
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de basın çalışanlarının demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.
Toplumsal kalkınmada basının önemli yer tuttuğunu vurgulayan Büyüksimitci, gazeteciliğin kamuoyuna doğru haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyona sahip olduğunu kaydetti.
Büyüksimitci, "İnanıyorum ki basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir. Bu anlamda şehrimizde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri başta olmak üzere tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş
Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş da basının aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.
Basının zorlu ve yıpratıcı çalışma şartları altında görevini sürdürdüğünü aktaran Ürkündaş, doğru, tarafsız, özgür, ilkeli bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: AA

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