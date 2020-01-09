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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:2610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Kamuran Taşbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Taşbilek, mesajında, gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin, kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirdiğini söyledi.
Gazetecilerin olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşların zamanında doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağladığına işaret eden Vali Taşbilek, şunları kaydetti:
"Basın kuruluşları halkla, idari birimler arasında bir köprü görevi görerek, toplumsal taleplerin dile getirilmesine vesile olurlar. Bu yönüyle gazeteciler kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar. Gümüşhane'mizde yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu zor görevi tarafsız, objektif ve basın ahlak kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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