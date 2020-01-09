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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:5010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Belediye Başkanı Ahmet Metin , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Genç, mesajında, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, demokrasinin sağlıklı işlemesi ve yerleşmesi için gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Basının çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden biri olduğunun altını çizen Genç, şunları kaydetti:
"Hakikatleri doğru ve tarafsız aktararak her türlü olayla ilgili halkı objektif bir şekilde bilgilendiren gazeteciler ve basın yayın organları demokrasimizin vazgeçilmez mihenk taşıdır. Her türlü koşulda gece gündüz demeden halkı doğru bilgilendirmek adına vazife icra eden gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden olan basın, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahiptir. Basınımız verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumluluklarını özverili bir şekilde icra etmektedir."
Genç, gazetecilerin kendi haklarının yanında, meslek ilkelerini ve etik değerleri her koşulda gözetmelerinin, basın yayın organlarının itibarını, saygınlığını ve güvenilirliğini artıracağını belirterek, "Bu nedenle gazetecilerin, sorumluluk bilincini, görev anlayışını ve etik değerleri her şeyin üstünde tutacağına inanıyoruz. Bu vesile ile bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın çalışanlarını saygıyla anıyorum ve tüm basın çalışanlarına görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazeteciler Günü, Ortahisar, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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