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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:2210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AK Parti Milletvekili Mustafa ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kendirli mesajında, tüm basın mensuplarının, ülkedeki fikir ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesinde etkin bir role sahip olduklarını belirtti.
Gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması, kişilik haklarına saygılı, doğru ve tarafsız bir görev üstlendiklerini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:
"Can güvenliklerini hiçe sayarak, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çaba gösteren tüm gazeteciler halkın bilgi almasına katkı sunmaktadırlar. Kırşehir'de objektif gazetecilik ilkesinden ayrılmadan, alma özgürlüğüne katkı sunan ve kentin sorunlarına ışık tutmada gayretli çalışmaları olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."
Metin İlhan ise, haberin kaynağına ulaşarak toplumun aydınlanması, doğru olanı görmesi için çalışma şartlarının zorluk ve güçlüklerine rağmen ayakta kalarak çalışan gazetecilerin önemli bir görevi üstlendiklerini aktardı.
Gazeteciliğin, tarafsız, şeffaf, doğru ve ilkeli haber anlayışıyla icra edilen bir meslek olduğunu vurgulayan İlhan, "Mesleğini özgür bir şekilde ortaya koyarak gerçekleştirmek isteyen, farklı görüşlere sahip olsalar bile omuz omuza sahada çalışmalar yapan gazeteciler, zorlu bir görevi gerçekleştirmektedir. Toplumun aydınlatılması, gerçek habere ulaşması için haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı koyarak mesleğini icra eden basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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