AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Şeker mesajında, demokrasinin en temel unsurlarından olan gazetecilerin, kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, yaşanan olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşların zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağladığını belirtti.Basın mensuplarının aynı zamanda, toplumdan gelen istekleri yansıtarak sağlıklı bir kamuoyu oluşmasını sağladığını, haberleri doğru ve tarafsız, farklı görüş ve düşünceleri ise nesnel bir şekilde ortaya koyarak halkın gerçekleri öğrenmesine, bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şeker, mesajının devamında şunlara yer verdi:"Karşılaştıkları her türlü olumsuz koşullara rağmen görevlerini tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getiren değerli basın mensuplarımız vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesidir. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında bizlere doğru bilgi aktarma çabası ile en zor şartlarda mesleğini icra eden tüm gazetecilerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Ayrıca ilimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."