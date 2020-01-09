Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:4810 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AK Parti Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şeker mesajında, demokrasinin en temel unsurlarından olan gazetecilerin, kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmekte, yaşanan olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak, vatandaşların zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağladığını belirtti.
Basın mensuplarının aynı zamanda, toplumdan gelen istekleri yansıtarak sağlıklı bir kamuoyu oluşmasını sağladığını, haberleri doğru ve tarafsız, farklı görüş ve düşünceleri ise nesnel bir şekilde ortaya koyarak halkın gerçekleri öğrenmesine, bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şeker, mesajının devamında şunlara yer verdi:
"Karşılaştıkları her türlü olumsuz koşullara rağmen görevlerini tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getiren değerli basın mensuplarımız vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesidir. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında bizlere doğru bilgi aktarma çabası ile en zor şartlarda mesleğini icra eden tüm gazetecilerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Ayrıca ilimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Gazeteciler Günü, AK Parti, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:40  Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi - Haber
14:39  Cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı - Haber
14:35  Başkan Çaylı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
14:35  Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı - Haber
14:34  Rektör Polat'tan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
9.01.2020 14:42:36