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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Özoğuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.

09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:3610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Mehmet Salih Özoğuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.
Özoğuz, VEDAŞ Destek Hizmetler Müdürü Çiğdem Özdemir ve Bilgi İşlem Sorumlusu Evliya Aksöz ile ziyaret ettiği Hakkari bürosu çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Özoğuz, basının her alanda önemli yeri olduğunu belirterek, basın mensuplarının yapılan hizmetlerin topluma aktarılması ve yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması konusunda büyük emeklerinin olduğunu söyledi.

Mehmet Salih Özoğuz, Gazeteciler Günü, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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