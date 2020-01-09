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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile bazı kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:5410 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Şehmus Günaydın ile bazı kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Günaydın, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru, objektif, güvenilir ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra ettiğini belirtti.
Gazetecilerin aynı zamanda vatandaşlarla kurumlar arsında köprü görevi üslendiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:
"Her gün gelişen olaylar karşısında kamuoyunun en objektif şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi gibi önemli bir misyonu üstlenen gazetecilik mesleğinde çalışanların, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek takdire şayandır. Bilgilendirici ve yol gösterici rolüyle basın, toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmekte, Kayseri'nin kalkınması ve ilerlemesi için büyük destek olmaktadır."
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yayımladıkları mesajda, gazetecilerin gününü kutladı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Gazeteciler Günü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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