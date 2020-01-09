Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:5610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Ekrem Canalp, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canalp, mesajında, Çalışan Gazeteciler Günü'nün 10 Ocak 1961'de 212 sayılı kanun kapsamında basın mensuplarının haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe girmesinden bu yana kutlandığını belirtti.
Gazetecilik mesleğinin büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan değerli bir meslek olduğunu aktaran Canalp, şunları kaydetti:
"Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde peşinde koşan gazetecilerimiz bir yandan toplumumuzu gelişen olaylar karşısında bilgilendirirken aynı zamanda halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini de yerine getirmektedirler. Gerçekleştirilen özverili çalışmaların ve başarıların geniş kitlelere ulaştırılmasında, ilgi ve odak noktalarının ilimize çekilmesinde basınımızın büyük gayretleri ile olumlu katkıları aşikardır. Bu noktada ülkemizin ve şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlayan basın mensuplarımızın üstlenmiş olduğu sorumluluk, fedakarlık ve emek çok değerlidir. İlimizde turizm, ekonomi ve diğer alanlarda yaşanan olumlu gelişmeler, sizlerin sağladığı katkının en açık göstergesidir. Bu sebeple siz değerli basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.?
Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde ve ülkemizde faaliyet gösteren basınımızın saygıdeğer temsilcilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Gazeteciler Günü, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:15  ALEYNA TİLKİ HAVALİMANINDA OLAY ÇIKARDI -1 - Haber
16:15  Ocak ayında deniz keyfi - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:17:26