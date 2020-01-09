Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:0010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Belediye Başkanı Feyat , "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazeteciler toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli aktörlerdir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan basın kuruluşlarının, kamuoyunun bilgi alma özgürlüğünün kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Şüphesiz, toplumun alma özgürlüğü ile basının güvenilirliği ve tarafsızlığı doğru orantılı olmak durumundadır. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle toplumu aydınlatma görevi yapan gazeteciler çok önemli ve bir o kadar da fedakarlık isteyen bir mesleği temsil etmektedir. Bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim"

Gazeteciler Günü, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Bakan Selçuk, engelliler ile devlet korumasındaki gençleri kamuya atama töreninde konuştu Açıklaması - Haber
16:08  Arsin OSB'de, çatı tipi güneş santrali hakkında bilgilendirme toplantısı - Haber
16:08  Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Haber
16:07  Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Haber
16:07  'hizmet bayrağını yukarıda tutacağız' - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:17:31