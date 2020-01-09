Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:3810 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Kadir , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Ekinci, kamuoyunun vicdanı, milletin gözü, kulağı ve sesi olan tüm basın mensuplarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü tebrik etti.
Birlikte yaşamanın vazgeçilmez kurumlarından biri olan medya ve iletişimin, düşünce, ifade ve alma hak ve hürriyetinin en etkili aracı olduğunu aktaran Ekinci, "Kamu hizmeti misyonu ile basın, kamu kurumları ile vatandaşlarımız arasında bilgi akışını sağlayarak, bireysel ve toplumsal menfaatlerin korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.
Ekinci, gelişmeleri, özel hayat ve kişilik hakları gibi değerleri koruyarak, doğru, tarafsız, hızlı, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaşan basının, toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli rolü bulunduğunu belirtti.
Ekinci, şunları kaydetti.
"Yurdumuzun dört bir yanında milletimizin yüce menfaatleri doğrultusunda fedakarca görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basın mensuplarımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2020 yılının iyiliklerin arttığı ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum."

Gazeteciler Günü, Bingöl, Ekinci, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
17:56  Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Haber
17:56  "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Haber
17:55  Batman ncl hastası ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi - Haber
17:55  Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
16:11  Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı - Haber
9.01.2020 18:01:09