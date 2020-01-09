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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:0210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Soytürk, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında etkili bir aracı olduğunu belirtti.
Basının iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumun aydınlanmasında önemli bir rol üstlendiğini aktaran Soytürk, mesajında şunları kaydetti:
"Tarafsız, özgür ve objektif basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarındandır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi görmektedirler."
Belediye Başkanı Bulut da, basın çalışanlarının her türlü şartlarda doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf ettiğini ve bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
Bulut, sorumlulukların bilinciyle kamuoyunu aydınlatmak adına her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarının gününü kutladı.

Mehmet Abdi Bulut, Gazeteciler Günü, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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