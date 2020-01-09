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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:4610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Aydıntepe, mesajında, gazeteciler açısından 10 Ocak 1961 tarihinin çok şey ifade ettiğini ve sektöre hizmet veren her bir çalışanına sağladığı özlük hakları yönüyle bugünün bayram olarak kabul gördüğünü ve bu haliyle yaygın bir uygulama alanı bulduğunu belirtti.
Toplumun her açıdan gözü, kulağı, dili olan, zaman mefhumu tanımaksızın koşturan gazetecilerin günümüzde zor koşullar altında olsa da şartların lehe döneceği günlerden ümitli olduklarını ifade eden Aydıntepe, şunları kaydetti:
"Nitekim Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı başta olmak üzere diğer basın temsilcilerinin de aynı doğrultudaki bildirileri, başta yazılı basın sektörü olmak üzere tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarının beklentisini yansıtmakta olup, yarınlar adına önemli mesajlar içermektedir. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her sıkıntının da bir sonu vardır deyip, meslektaşlarımızın bu özel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

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