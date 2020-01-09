Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

09.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:1210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şubesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şube binasında düzenlenen etkinlikte gazetecilerin gününü kutlayan MÜSİAD Şırnak Şubesi Başkanı Yusuf Bilin, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını söyledi.
Gazetecilerin her türlü zorluğa rağmen haberi en doğru şekilde tüm dünyaya ulaştırmaya çalıştığını belirten Bilin, her zaman gazetecilerin yanında olacaklarını kaydetti.
Etkinlik sonrası programa katılan basın çalışanlarına plaket verildi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Gazeteciler Günü, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:24  İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması - Haber
19:23  Tokat bakan albayrak iş dünyasıyla bir araya geldi-1 - Haber
19:22  İş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı - Haber
19:22  Vali Şıldak: Salda Gölü'nde yüzde 200 ziyaretçi artışı yaşandı - Haber
19:21  TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde" - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
9.01.2020 19:32:49