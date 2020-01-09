Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Malatyalı işadamı İzzet Gören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:3010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi Malatyalı işadamı İzzet Gören, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gören, mesajında basının halkın ortak sesi ve kamuoyunun vicdanı olduğunu dile getirerek, "Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadesine yer verdi.

MHP'li Gören'in mesajı şu şekilde:

"Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır. Çalışan gazetecilerimiz gece gündüz demeden memleketimiz ve ülkemiz için, haber yapıyorlar. Bu kutsal işlerinde vatandaşlarımıza haberleri ulaştırıyorlar. Bu kapsamda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum" - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Gazeteciler Günü, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:24  İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması - Haber
19:23  Tokat bakan albayrak iş dünyasıyla bir araya geldi-1 - Haber
19:22  İş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı - Haber
19:22  Vali Şıldak: Salda Gölü'nde yüzde 200 ziyaretçi artışı yaşandı - Haber
19:21  TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde" - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
9.01.2020 19:32:55