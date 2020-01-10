Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:1010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakmak, mesajında, demokrasinin temel taşlarından olan basının, toplumun bilgi ve bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payının bulunduğunu belirtti.
Teknolojinin hızla geliştiği dönemde yeni iletişim imkanları artarken, toplumun doğru bilgilendirilme ihtiyacının daha da fazla önem kazandığına dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:
"Basın mensuplarımız, her türlü zorluklara katlanarak, gerektiğinde hayatlarını tehlikeye atarak görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Hiç kuşkusuz bu çabalar takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle basın meslek ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm basın-yayın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Erzurum kamuoyunun en önemli parçalarından birisi olan gazeteciler, her alanda kentin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatını sürdürenlere başarılar diliyorum."

Erzurum Teknik Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38  Başakşehir'de iş yerinde yangın paniği - Haber
10:38  Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi - Haber
10:37  Trudeau: Uçağı İran'ın vurduğuna dair kanıt var - Haber
10:34  Vali Bilmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
10:33  Başkan Kahraman'dan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'e ziyaret - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
00:32  Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Haber
10.01.2020 10:46:33