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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:4010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Belediye Başkanı Yalçın Ertaş mesajında şunlara yer verdi:
"Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler konusundaki bilgilere zor şartlar altında dahi olsa bizlere ulaştıran ve görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarımızın çalışmaları takdire değerdir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Bu vesileyle başta şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: AA

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