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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:0010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, gerçeklerin süratli ve eksiksiz şekilde, halkın doğru alma hakkına riayet edilerek aktarılmasının, demokratik ve modern toplumlarda öncelikli beklentilerden olduğunu belirtti.
Gazetecilerin meşakkatli bir mesleğin mensupları olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Gazeteciler, buna rağmen büyük özveri ve yoğun emeklerle görev ifa etmekte, mesai mefhumunu ve maddi manevi sıkıntılarını çoğu zaman gözardı edebilmektedir. Mesleklerinin gerektirdiği özveriyi sergilemelerinin yanında, milli manevi değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi, devletimizin ve aziz milletimizin önceliklerini önceleyerek çalışan tüm basın mensupları, toplum nezdinde her zaman takdir ve teşekküre layık olacaktır."
Ustaoğlu, mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak halka hizmet ve katkı sunan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Bu özel günün, sorunlarının çözümüne vesile olmasını dilediğim tüm basın çalışanlarımıza sağlık, başarı ve afiyet temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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