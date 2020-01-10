Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:1010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Cüneyt Epcim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Epcim, mesajında, demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesinin, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi bakımından büyük sorumluluk üstlendiğini belirtti.
Medya faaliyetlerinin bu bakımdan toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal aldığına işaret eden Epcim, Bu anlamda basın mensubunun mesleki sorumluluk ilkelerine bağlı ve toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesinin sadece toplumsal yarar açısından değil, demokrasinin sürdürülebilirliği bakımından da son derece önemli olduğunu vurguladı.
Epcim, toplumu doğru ve eksiksiz bilgilendirme noktasında sorumlu, dürüst ve tarafsız habercilik anlayışı ile basın meslek ilkelerine bağlı kalarak bu hayati görevi zor şartlar altında sürdüren basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Geçtiğimiz yıl görevi başındayken yaşadığı elim kazada hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm basın emektarlarını rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16  BİR AİLE DAHA, TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILAN EVLADINA KAVUŞTU-1 - Haber
12:16  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
12:16  İran Savunma Bakanı: "Gerginliğin azaltılması için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor" - Haber
12:16  TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü - Haber
12:16  Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:19:52