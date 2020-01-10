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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:0210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında konuşan Vali Nayir, gazeteciliğin bir eğitim görevi olduğunu, basın mensuplarına bu alanda büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.
Mülki idare ve basının çok özdeşleştiği yerler olduğuna dikkati çeken Nayir, her iki kesimin de kamu yararına hizmet ettiğini kaydetti.
Vatandaşın bilgi alma hakkını, basın mensuplarının yerine getirdiğini anlatan Nayir, basının ilkeleri ve prensipleri olduğunu ifade etti.
Kentte yaklaşık 14 aydır görev yaptığını anımsatan Nayir, 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler verdi.
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur'un Vali Nayir'e teşekkürlerini ilettiği programda vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit de yer aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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