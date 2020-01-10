Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Muğla Milletvekilli Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:4610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AK Parti Milletvekilli Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökcan, mesajında, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların alma hakkının korunmasının demokrasinin işlerliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
Türk basınının demokrasinin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı vesayet dönemlerinde çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğradığına işaret eden Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Son 17 yılda ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Gazetecilik meslek kuruluşlarından gelen talepleri muhataplarına ulaştırdık. Yargı Reformu ikinci paketi kapsamında, icra ve iflas ilanlarının gazetelerdeki yayınının kaldırılması yönündeki düzenlemenin iptalini sağladık. Cumhurbaşkanlığına sunulan yeni resmi ilan fiyat tarifesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu tarife, 1 Şubat 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Bu vesileyle tüm gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
"Muğla basını 15 Temmuz'da önemli bir görevi yerine getirdi"
İl Başkanı Kadem Mete ise demokrasinin vazgeçilmezi, kamunun vicdanı, milletin sesi olan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.
Habere ve bilgiye çok kolay ulaşılabilen bir dönemde basın ahlak ve ilkelerinin çok daha fazla anlam ve önem taşıdığını vurgulayan Mete, mesajını şöyle sürdürdü:
"Tarafsız ve doğru haber yapan, gazetecilerimizin yükü bir kat daha artmıştır. Ülkemizin kalkınmasında, demokrasimizin daha da gelişmesinde, hayati bir önem taşıyan gazetecilerimiz 15 Temmuz'un karanlık gecesinde, özellikle Muğla'mızın yerel basın çalışanları Cumhurbaşkanımızın milletimize seslenişini duyurarak çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Ülkemizin karanlığa sürüklenmesini bu sayede engelleyen ve o karanlık gecede ülkemizin değişik yerlerinde can siper hane görev yapan basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ahlaklı ve ilkeli bir şekilde, karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederek çalışan tüm gazetecilerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor, kendilerinin daha güzel haberlere imza atmalarını yürekten diliyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kadem Mete, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54  Berfin, cumhurbaşkanımızın bana kızım demesi çok mutlu etti-2 - Haber
13:54  AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Haber
13:53  Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Haber
13:49  Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek - Haber
13:49  Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
10.01.2020 14:04:58