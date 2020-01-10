Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:0410 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Fuat Gürel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Vali Gürel, Karabük Polisevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Karabük'te görev yapan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını belirten Gürel, "Kamuoyunun bilgilenme hakkı sizler vasıtasıyla yerine getiriliyor. Bunu yaparken meslek ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yapıyorsunuz." dedi.
Gürel, Karabük'e hizmet vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Kamu kuruluşlarımız vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlıyor. Kurumlar arasında diyaloğa önem vermeye çalışıyoruz. Vatandaşın sesi olarak bizlere geri dönüşü sağlayan sizlersiniz. Bizlere vatandaşın nezdinde sorun varsa onları bizlere iletmenizde fayda var." diye konuştu.
Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantının ardından Vali Gürel ve gazeteciler anı fotoğrafı çektirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54  Berfin, cumhurbaşkanımızın bana kızım demesi çok mutlu etti-2 - Haber
13:54  AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Haber
13:53  Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Haber
13:49  Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek - Haber
13:49  Rektör Taş sporcularla bir araya geldi - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
10.01.2020 13:56:27