Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:1410 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Gül, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının milletin sözcüsü olduğunu ifade etti.
Kentin tanıtımı noktasında basının önemli bir yer aldığını belirten Gül, şöyle konuştu:
"Gazeteciler gerçekten çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Sizler gerçekten tarifi imkansız işlere imza atıyorsunuz. Yeri geldiği zaman bir dokunuşla bir mazlumun hayatını değiştirebiliyorsunuz. Onun için toplum tarafından saygınlığı çok olan meslekler arasındasınız. Bu kentte yaşayanların yerel basına sahip çıkması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde ücretsiz akışı yoktur. Yani bir yerden haber okuma hizmeti alıyorsanız mutlaka bunun bir bedeli vardır. Bu bedel abone olmak ve gazete satın almakla olur. İnşallah bu anlamda yerel gazeteler daha fazla destek alır."
Vali Gül, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:23  BEŞİKTAŞ'TA İŞ MAKİNESİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI- 3 (aktüel) - Haber
15:22  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1) - Haber
15:22  AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi - Haber
15:22  'Zemheri', 15 Ocak'tan itibaren izleyiciyle buluşacak - Haber
15:22  Bitlis'te kaçak sigara operasyonu - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10.01.2020 15:28:44