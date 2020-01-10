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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Trabzon'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

10.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:3610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesince şehir merkezindeki bir otelde organize edilen programa, Vali İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, diğer ilgililer ve gazeteciler katıldı.
Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü kutlayarak, "Gazetecilerimiz, kamuoyunu hızlı ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmek adına yağmur çamur demeden çok önemli bir mesleği icra ediyor." dedi.
Zorluoğlu, basın mensuplarının çok zor şartlar altında, çok önemli kamu görevi yaptıklarının bilincinde olduğunun altını çizerek, "Özgür ve çok sesli bir medya ortamını, şeffaf ve bilgi edinme hakkının bir teminatı olarak değerlendiriyorum. Doğru verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Basınımızın çalışmalarını bu değerlere bağlı kalarak devam ettireceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçük de yerel medyada çalışan gazetecilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarına işaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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