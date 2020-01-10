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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:5610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Polisevinde düzenlenen programda gazetecilerin gününü kutlayan Akbıyık, Hakkari'nin tarihin en huzurlu dönemini yaşadığını söyledi.
2019'un Hakkari açısından başarılı bir yıl olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"Hakkari'de tamamlayacağımız projelerle işsizliği bitirme noktasına getireceğiz. 'Engelleri Üreterek Aşıyorum' ve 'Hakkari'de Geleneksel El Sanatlarının Modernizasyonu ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu' projeleri bu yıl hayata geçirilecek. Hakkari Dönüşüm programı devam ediyor. Belediye olarak su sorunu ve alt yapı çalışmalarına öncelik veriyoruz. Bakanlıklar nezdindeki girişimler ile Hakkari ve 'ya ciddi yatırımların önünü açıyoruz. Hakkari'nin katı atık projesinin ihalesi yapıldı ve Organize Sanayi Bölgesinin önündeki engeller kalktı. Yüksekova Şehir Hastanesi projesi devam ediyor."
Akbıyık, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.
Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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