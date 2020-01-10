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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Alaplı ilçesinde, 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

10.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:2610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
ilçesinde, 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Alaplı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Vedat Yılmaz, zor şartlar altında görev yapan gazetecilerin gününü kutladı.
Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı da konuşmasında basına desteği ve basının görevini yapmasına sağladığı kolaylıktan dolayı Kaymakam Vedat Yılmaz'a teşekkür etti.
AK Parti Zonguldak İl Başkanlığından etkinlik
AK Parti Zonguldak İl Başkanlığınca, 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Başkanı Zeki Tosun, gazetecilerin 10 Ocak Çalısan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Zonguldak'ta 9 aylık dönemde belediye başkanlarının güzel hizmetler yaptığını anlatan Tosun, parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.
AK Parti Milletvekili Polat Türkmen ise Zonguldak havaalanıyla ilgili çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, Filyos projesinin bittiğinde havaalanının kapasitesinin yeterli olmayacağını kaydetti.
AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da havaalanının yerinin değiştirilebileceğini ifade etti.

Gazeteciler Günü, AK Parti, Alaplı, Güncel

Kaynak: AA

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