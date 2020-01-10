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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:0010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne'de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
İba, kentteki bir tesiste düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü tebrik etti.
Basının halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde kilit rol oynadığını belirten İba, şunları kaydetti:
"Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile taşıdığı değer ve önemi gittikçe artan basın halkın alma, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Son derece önemli olan bu görevi fedakarca yapan basın mensuplarımız toplumumuzun duyan kulağı ve gören gözüdür. Her şartta kamu yararını gözeterek objektif bir anlayışla Edirnemiz'in gerçeklerine ve milli değerlere duyarlı olarak gece gündüz, yaz kış demeden zor şartlar altında mesleğini icra eden basın mensuplarımız işlerinin doğası gereği her daim göreve hazır çalışmaktadır.
Mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, Edirnemiz'deki basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden basın mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."
Toplantıya, gazeteciler ve AK Parti Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, AK Parti, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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