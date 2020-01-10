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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle "2. Basın Çalıştayı" düzenlendi.

10.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:1210 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle "2. Basın Çalıştayı" düzenlendi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, VİP toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin toplumun gözü ve kulağı olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk bilinciyle kamuoyunun gelişmeler hakkında hızlı ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta görev peşinde koşan, mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz hizmet üreten bir mesleğin mensubudur. Toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlayan gazeteciler demokrasilerin temel taşlarından biridir. Gazetecilik mesleğindeki hızlı değişimin farkındayız. Medyanın baştan aşağı dijital dönüşüm içine girdiği bu dönemde, Karaman basını olarak siz değerli basın sektörü çalışanlarının başarıları, bizim mutluluğumuzdur."

TRT Muhabiri Hüseyin Günay ise "İtibar Suikastı ve Algı Yönetimi Bağlamında Yalan Haberler" başlıklı sunumunda gazete manşetlerinin insan hayatı ve çevreye etkilerine değindi.

Günay, "Bazen gazetecilik kisvesi altında kalemleriyle topluma yön vermeye çalışanlar günümüzde yazacak bir mecra bile bulamamaktadırlar." dedi.
Doğru bilgiye ulaşmak için emek vermek gerektiğini söyleyen Günay, sahada görev yaptığı anlarda çekilmiş videolarla katılımcılara haberlerin ekrana gelmeyen yönlerini aktardı.

Anadolu Ajansı Savaş Muhabiri Behçet Alkan da sunumunda TSK tarafından yürütülmekte olan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'nda yaşanan bilgi kirliliğini fotoğraflar eşliğinde anlattı.
Terör örgütlerinin daha önceden çekilmiş fotoğrafları harekatta çekilmiş gibi paylaştıklarını aktaran Alkan, terör örgütünün manipülasyonlarını AA'nın çökerttiğini söyledi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Akgül, Güncel

Kaynak: AA

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