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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:1010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AK Parti Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Milletvekili Aksal, mesajında, "Özveri ile çalışan basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim." ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Edirne'de görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Tabakoğlu, mesajında, gazetecilerin dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında, alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına fedakarca görev yaptığını belirtti.
Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Tabakoğlu, "Fedakarca görev yapan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle kamuoyunu doğru, tarafsız ve güvenilir bir şekilde bilgilendirmek amacına hizmet eden tüm medya mensuplarının, gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle, görevleri başında vefat eden basın emekçilerine de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Edirne Yeşilay Şubesi
Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Bilgiç mesajında, gazetecilik mesleğinin, önemli bir kamu hizmetinin yanı sıra demokrasi için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Gazetecilerin mesleklerinin gerekli kıldığı sorumlulukları yerine getirirken fedakarca görev yaptıklarını aktaran Bilgiç, "Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı, sesi konumundadır. Gazeteciler, doğru, ilkeli ve tarafsız haberleri ile topluma ışık tutmaktadır.Bu duygu ve düşünceler ile Edirnemiz başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın her bir noktasında zor koşullarda, hassasiyet ve azimle görevlerini yerine getiren, medyamızın her bir kolunda çalışan değerli medya çalışanlarının,gazetecilik mesleğini icra edenlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
- Edirne Barosu
Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Pınar mesajında, "Tarafsız, objektif ve özgürce görev yapan tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, bugüne dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de başarılı olacağından emin olduğum çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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