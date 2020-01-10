Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Akşehir'deki yerel gazete, radyo ve Akşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

10.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:1410 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Akşehir'deki yerel gazete, radyo ve Akşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Ziyaretlerinde gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Akkaya, gazeteciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getirdi.
Akkaya Akşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde şunları söyledi:
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla daha nice güzel günler kutlamayı nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize yaptığınız güzel hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Kar, kış demeden halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma noktasında gösterdiğiniz gayretleriniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Haber
17:01  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Haber
17:01  Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
17:00  3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber
17:00  Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 17:08:48