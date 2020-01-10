Haberler » Güncel » 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

10.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:1010 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Benli, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun bilgilendirilmesinde tarafsız, doğru, ilkeli, dürüst ve yapıcı habercilik anlayışıyla zor şartlar altında mesleklerini icra ettiğini belirtti.
Gazetecilerin aynı zamanda vatandaşlarla kurumlar arsında köprü görevi üslendiğini vurgulayan Benli, şunları aktardı:
"Demokrasimizin ilerlemesine fikir ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine katkıda bulunan, şeffaflık ve tarafsızlığı şiar edinen, yapıcı eleştirileriyle hizmetlerimize ivme kazandıran, milli birlik ve beraberlik şuuruyla ülkemizin huzuru adına sağlam bir irade ortaya koyan, özverili, gayretli ve yürekli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener ise kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir şekilde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlar altında uğraş veren basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Kızılay, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42  Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu - Haber
18:42  TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, otistik ve down sendromlu çocuklar için sahaya çıktı - Haber
18:41  KAĞITHANE'DE KAVGADA ARAYA GİREN KOMŞU KADIN SİLAH KABZASIYLA YARALANDI - Haber
18:41  DHA Genel Müdür Yardımcısı Tuba Atav, öğrencilerle buluştu - Haber
18:40  Beşiktaş ve Altınordu yenişemedi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:44:03