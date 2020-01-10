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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bartın Bürosu'nu ziyaret etti.

10.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:3610 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Bartın Bürosu'nu ziyaret etti.
Tunç, ziyarette yaptığı açıklamada, gazetecilerin zor şartlar altında dahi mesai mefhumu gözetmeksizin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.
AA'nın çalışmalarını da yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin özverili kurumlarından biri olduğunu ifade eden Tunç, personele çalışmalarında başarı diledi.
AA muhabiri Selim Bostancı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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